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Lada Vesta получила доступные комплектации с двигателем 1,8 л
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    Lada Vesta получила доступные комплектации с двигателем 1,8 л

    14:17  31 Октября 2017
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    Lada Vesta получила доступные комплектации с двигателем 1,8 л

    Тольятти, 31 октября. Российская компания «АвтоВАЗ» в очередной раз расширила список комплектаций седана Lada Vesta. Новое авто получило более доступные версии с двигателем на 1,8 л, сообщает пресс-служба компании.

    Раньше подобная комбинация предлагалась только для топовой версии Vesta Exclusive, однако сейчас авто с таким мощным мотором можно приобрести в версиях Comfort и Luxe.

    Стоимость комплектации Comfort с 1,8 л на «ручке» составляет 632 900 рублей. Таким образом, автовладелец доплачивает к базовому двигателю на 106 «лошадок» 25 тысяч рублей.

    Lada Vesta получила доступные комплектации с двигателем 1,8 л

    Стоимость комплектации Luxe 1,8 л составляет 695 900 рублей. Этот автомобиль по умолчанию получил обогрев ветрового стекла, задние электростекла, климат-контроль, боковые подушки безопасности, датчики дождя и света.

    Ранее сообщалось, что

    Автор: Алексей Громов
    #lada vesta #авто
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