Политолог о заявлении Волкера: Избавляясь от ДНР и ЛНР, США вносят хаос в Донбасс

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Полномочные представители ДНР и ЛНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин и Владислав Дейнего, комментируя высказывания спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявили, что вопрос о вводе в Донбасс миротворческих сил ООН не может быть решен без обсуждения его с руководством народных республик.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с Луганском и Донецком. Американцам необходимо создать напряжение в регионе, поэтому они пытаются вывести ДНР и ЛНР из переговорного процесса, заявила корреспонденту Федерального агентства новостей политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

«Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в контактной группе, где мы полноправно представлены», — говорится в совместном заявлении Пушилина и Дейнего.

Действительно, под минскими соглашениями красуются подписи глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые во всех переговорах участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран «нормандской четверки».

«Этот вопрос будет решаться очень долго, потому что американцы будут гнуть свою линию и дальше, для них мнение ДНР и ЛНР в решении этого вопроса никакой роли не играет. Они будут пытаться решить вопрос только через официальные власти Киева. Более того, скорее всего этот вопрос будет затягиваться, потому что решение о вводе миротворцев по сценарию Путина Вашингтону не выгодно», — поясняет ситуацию Наталья Елисеева.

Собеседник ФАН уверена, заявление Волкера прозвучало после того, как аналитики Вашингтона пришли к выводу, что Соединенные Штаты проиграли политическое и военное противостояние на Ближнем Востоке.

«Американцы понимают, что они проиграли на Ближнем Востоке, и пытаются взять реванш через Украину. Если там не получилось, то, возможно, хоть здесь (на Украине — прим. ФАН) что-то выйдет. И это даже несмотря на то, что на Украине у Америки тоже провал. Все дело от безысходности, не надо искать в действиях США какого-то глубинного смысла. Им нужно хоть куда-нибудь влезть, не просто так же была введена должность специального представителя по Украине. Она им нужна для внесения очередного раздрая во взаимоотношения России, народных республик и Киева. Несмотря на то, что конфликт на Украине тлеющий, он потихонечку начал угасать. И сейчас, избавляясь от ДНР и ЛНР, США вносят хаос в Донбасс», — заключила Елисеева.

По мнению политического консультанта ФАН, Россия в данном случае должна занять выжидательную позицию, поскольку еще не ясно как дальше себя поведут Соединенные Штаты, которым просто необходимо показать всему миру свою значимость. По ее словам, от Вашингтоона сейчас можно ожидать все что угодно.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал подобные заявления противоречащими усилиям, предпринимаемым в «нормандском формате».