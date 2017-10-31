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Общество
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Украина
В Киеве заявили, что убийства ухудшают инвестиционную привлекательность Украины
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    В Киеве заявили, что убийства ухудшают инвестиционную привлекательность Украины

    14:41  31 Октября 2017
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    В Киеве заявили, что убийства ухудшают инвестиционную привлекательность Украины

    Киев, 31 октября. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что убийства и покушения, совершаемые на территории страны, ухудшают ее инвестиционную привлекательность. Об этом Данилюк заявил, комментируя убийство Амины Окуевой.

    «Любая дестабилизация, а такие теракты являются их признаком, конечно влияет на впечатления (об Украине, - прим. ФАН). Не только инвесторы, весь мир смотрит на Украину. Когда идут такие новости с Украины, а так случилось, что СМИ больше распространяют негативные новости, это влияет негативно», - сказал Данилюк.», — сказал Данилюк в эфире украинского «Громадського радио».

    Напомним, 30 октября на железнодорожном переезде в районе поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились выходец из Чечни Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла, Осмаев получил ранения. По данным следствия, киллеры устроили засаду в месте, где автомобиль должен был снизить скорость. Предположительно, преступников было двое, и они вели огонь из автоматического оружия.

    Стоит отметить, что 25 октября у здания телеканала «Эспрессо» в Киеве прогремел взрыв, в результате которого получили ранение депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Кроме того, при взрыве пострадали 30-летний охранник депутата и 36-летний прохожий, который случайно оказался в эпицентре взрыва.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #данилюк #мосийчук #осмаев #окуева
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