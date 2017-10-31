Израиль намерен использовать американские истребители F-35 против «Хезболлы»

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Тегеран, 31 октября. Израиль планирует применять истребитель F-35 производства США для борьбы против движения «Хезболла» в Сирии.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что ВС Израиля будут использовать против ливанского движения «Хезболла», а также иранских сил на территории Сирии истребители F-35 «Адир», поставленные по договору с США. По соглашению между Вашингтоном и Тель-Авивом Израиль имеет право модифицировать данные машины.

Ранее сообщалось, что разработка истребителей F-35 для США стала самой дорогостоящей программой по созданию самолета данного класса и превысила 55 миллиардов долларов. В ходе испытаний машины вскрылся ряд серьезных недостатков, эксперты выявили более 90 дефектов самолета по нескольким категориям и назвали F-35 не соответствующим характеристикам заявленного пятого поколения.