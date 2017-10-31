Харви Вайнштейн пожизненно исключен из Гильдии продюсеров США

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Москва, 31 октября. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в многочисленных сексуальных домогательствах, пожизненно исключили из Гильдии продюсеров США. Члены ассоциации поддержали это решение единогласно.

Напомним, в середине октября гильдия уже проголосовала за исключение Вайнштейна из своих рядов, однако, в соответствии с уставом организации, продюсеру дали 15 дней, чтобы представить ответ на обвинения. Вайнштейн отказался оправдываться и принял решение покинуть гильдию, сообщает «Ридус».

Отметим, американский продюсер Харви Вайнштейн, известный своим участием в создании таких картин, как «Влюбленный Шекспир», «Властелин колец», «Холодная гора» и «Авиатор», оказался в эпицентре громкого скандала, после того как десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них — знаменитые голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Сам Вайнштейн после обвинений заявил, что собирается лечиться от сексуальной зависимости.