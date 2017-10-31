Многосерийный триллер: в Совфеде назвали риски «Михомайдана» для режима Порошенко

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во вторник, 31 октября, заявил, что отдал приказ снять охрану МВД по периметру вокруг Верховной рады. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой — больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», — написал он.

Мнение сенатора

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН заявление Авакова.

«Сам конкретный сюжет с этим октябрьским майданом не имел целью получить результаты в виде революции, свержения режима. Это скорее демонстрация предстоящего формата разговора между властью и улицей. Смысл в том, что постоянно идет уличный формат давления на власть. И как развернется следующая серия, какой там будет финал, никто не знает. Трагедия сначала превращается в фарс, иногда наоборот, но то, что это многосерийный триллер, очевидно. Я, конечно, не хотел бы никакого кровопролития, но, с моей точки зрения, с каждым днем сужается площадка легитимных форм строго законного диалога и политической конкуренции. Она все время будет смещаться в не правовое, а силовое поле. В результате могут быть самые радикальные сюжеты для режима Порошенко», — пояснил Олег Морозов.

«Нос по ветру»

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Арсен Аваков всегда держал нос по ветру и тонко чуял украинскую политическую конъюнктуру. И это несмотря на свою давнюю вражду с Саакашвили.

«Видимо, он решил использовать «Михомайдан» для того, чтобы слегка, на всякий случай, дистанцироваться от непопулярных в обществе ветвей украинской власти: как президентской, так и парламентской. Самый легкий и безопасный для Авакова путь был найден: он, с одной стороны, на руку сторонникам «Михомайдана», с другой стороны, не задевает интересы лично Порошенко и его самого ближайшего окружения. Я все же склонен думать, что сторонники «Михомайдана» будут усиливать уличную активность. Скорее всего, порошенковская сторона будет вынуждена отступать и маневрировать, чтобы не пролилась кровь. Вариант с кровопролитием выгоден противникам Порошенко, поскольку может стать повторением сценария краха режима Януковича в феврале 2014 года. Отсюда и все маневры министра Авакова. При любом исходе, при любом развитии событий он не хочет оказаться крайним, не хочет повторить судьбу генерала Пукача», — резюмировал Владимир Соловейчик.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН выразил мнение, что специальный представитель США на Украине Курт Волкер встретился сначала с украинским лидером Петром Порошенко, а потом и с Саакашвили.