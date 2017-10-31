Многосерийный триллер: в Совфеде назвали риски «Михомайдана» для режима Порошенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во вторник, 31 октября, заявил, что отдал приказ снять охрану МВД по периметру вокруг Верховной рады. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой — больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», — написал он.
Мнение сенатора
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН заявление Авакова.
«Сам конкретный сюжет с этим октябрьским майданом не имел целью получить результаты в виде революции, свержения режима. Это скорее демонстрация предстоящего формата разговора между властью и улицей. Смысл в том, что постоянно идет уличный формат давления на власть. И как развернется следующая серия, какой там будет финал, никто не знает. Трагедия сначала превращается в фарс, иногда наоборот, но то, что это многосерийный триллер, очевидно. Я, конечно, не хотел бы никакого кровопролития, но, с моей точки зрения, с каждым днем сужается площадка легитимных форм строго законного диалога и политической конкуренции. Она все время будет смещаться в не правовое, а силовое поле. В результате могут быть самые радикальные сюжеты для режима Порошенко», — пояснил Олег Морозов.
«Нос по ветру»
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Арсен Аваков всегда держал нос по ветру и тонко чуял украинскую политическую конъюнктуру. И это несмотря на свою давнюю вражду с Саакашвили.
«Видимо, он решил использовать «Михомайдан» для того, чтобы слегка, на всякий случай, дистанцироваться от непопулярных в обществе ветвей украинской власти: как президентской, так и парламентской. Самый легкий и безопасный для Авакова путь был найден: он, с одной стороны, на руку сторонникам «Михомайдана», с другой стороны, не задевает интересы лично Порошенко и его самого ближайшего окружения. Я все же склонен думать, что сторонники «Михомайдана» будут усиливать уличную активность. Скорее всего, порошенковская сторона будет вынуждена отступать и маневрировать, чтобы не пролилась кровь. Вариант с кровопролитием выгоден противникам Порошенко, поскольку может стать повторением сценария краха режима Януковича в феврале 2014 года. Отсюда и все маневры министра Авакова. При любом исходе, при любом развитии событий он не хочет оказаться крайним, не хочет повторить судьбу генерала Пукача», — резюмировал Владимир Соловейчик.
Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН выразил мнение, что специальный представитель США на Украине Курт Волкер встретился сначала с украинским лидером Петром Порошенко, а потом и с Саакашвили.
«И было принято решение о временном демонтаже «Михомайдана». Свою цель для Вашингтона и Брюсселя — пропихнуть через Раду нужные законы — «Михомайдан» выполнил. Речь идет о законопроектах о пенсионной реформе и реформе образования, а также законопроекте о реинтеграции Донбасса. Все эти законы вызвали большое возмущение в украинском обществе, однако «Михомайдан» помог администрации Порошенко провести их через голосование в Раде», — резюмировал Максим Жаров.