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Общество
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Политика
Лавров шуткой объяснил, почему перепутал Саакашвили и Порошенко
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    Лавров шуткой объяснил, почему перепутал Саакашвили и Порошенко

    14:21  31 Октября 2017
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    Лавров шуткой объяснил, почему перепутал Саакашвили и Порошенко

    Москва, 31 октября. В ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России глава МИД РФ Сергей Лавров допустил оговорку, заявив, что Саакашвили настоял на том, чтобы лидеры ЛНР и ДНР приехали в Киев для подписания соглашений «Минск-2».

    Лавров в беседе с европейцами напомнил обстоятельства подписания минских соглашений, когда Захарченко и Плотницкий по настоянию Порошенко приехали в Киев.

    «Тогда Саакашвили… — допустил оговорку Лавров. — Тогда Порошенко настоял, чтобы эти два человека лично приехали в Минск и подписались под этим документом — сейчас он говорит, что их нельзя подпускать ни на выстрел к договорённостям, о том, как это всё претворять в жизнь».

    Поправившись, Лавров отметил, рассмеявшись, что Саакашвили стал «слишком украинским».

    Лавров шуткой объяснил, почему перепутал Саакашвили и Порошенко

    Напомним, в настоящее время перед украинской Верховной радой продолжается организованный Саакашвили и его сторонниками «МихоМайдан». За время пребывания на Украине Саакашвили успел побывать губернатором Одесской области, уйти в оппозицию, обвинив всех украинских политиков в коррумпированности, стать лицом без гражданства и с помощью силового прорыва границы вернуться обратно на территорию Украины. Таким образом, экс-президент Грузии давно уже ассоциируется с украинским политическим полем.

    Автор: Валентин Меликов
    #лавров #саакашвили
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