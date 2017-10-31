Путин не планирует встреч с ушедшими в отставку губернаторами — Кремль

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин в настоящий момент не планирует встреч с губернаторами, отправленными в отставку. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока что в графике президента не значится подобных встреч.

«Я могу опровергнуть эту информацию», — подчеркнул Песков, комментируя слухи о том, что Путин якобы собирался встретиться с 11 экс-губернаторами.

Напомним, что с конца сентября глава государства отправил в отставку 11 губернаторов. В частности, полномочия сложили руководители Псковской, Омской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Орловской областей, а также Красноярского, Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа. Всего же с начала года было уволено 16 губернаторов. После этого в СМИ появилась информация о том, что 31 октября Путин может встретиться с уволенными чиновниками.