Мосийчук нашел связь между покушением на себя и убийством Окуевой

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Киев, 31 октября. Депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук нашел связь между покушением на себя и убийством Амины Окуевой. Он считает, что обстрел автомобиля Окуевой и ее супруга Адама Осмаева совершили организаторы взрыва в Киеве, в результате которого пострадал сам Мосийчук.

Свою версию произошедшего депутат высказал на своей странице в Facebook. По его словам, группа исполнителей также могла быть была причастна к сентябрьскому подрыву боевика Тимура Махаури, служившего в так называемой зоне АТО в Донбассе.

Мосийчук отметил, что результаты расследования и выявления исполнителей могут появиться в самое ближайшее время.

«Круг сужается!», — заявил он.



Напомним, накануне под Киевом по автомобилю, в котором находились Адам Осмаев и Амина Окуева, был открыт огонь. Окуева была убита. По факту ее гибели украинская Нацполиция возбудила уголовное дело, убийство считают заказным.

На прошлой неделе взрыв произошел в Киеве возле здания телеканала «Эспрессо». Одна из версий взрыва – покушение на депутата Мосийчука.