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Украина
Мосийчук нашел связь между покушением на себя и убийством Окуевой
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    Мосийчук нашел связь между покушением на себя и убийством Окуевой

    14:02  31 Октября 2017
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    Мосийчук нашел связь между покушением на себя и убийством Окуевой

    Киев, 31 октября. Депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук нашел связь между покушением на себя и убийством Амины Окуевой. Он считает, что обстрел автомобиля Окуевой и ее супруга Адама Осмаева совершили организаторы взрыва в Киеве, в результате которого пострадал сам Мосийчук.

    Свою версию произошедшего депутат высказал на своей странице в Facebook. По его словам, группа исполнителей также могла быть была причастна к сентябрьскому подрыву боевика Тимура Махаури, служившего в так называемой зоне АТО в Донбассе.

    Мосийчук отметил, что результаты расследования и выявления исполнителей могут появиться в самое ближайшее время.

    «Круг сужается!», — заявил он.


    Напомним, накануне под Киевом по автомобилю, в котором находились Адам Осмаев и Амина Окуева, был открыт огонь. Окуева была убита. По факту ее гибели украинская Нацполиция возбудила уголовное дело, убийство считают заказным.

    На прошлой неделе взрыв произошел в Киеве возле здания телеканала «Эспрессо». Одна из версий взрыва – покушение на депутата Мосийчука.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #киев #взрыв #убийство #мосийчук #окуева
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