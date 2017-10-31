Дейр эз-Зор: боевики ИГ отброшены на 7 километров от станции Т-2

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Дейр эз-Зор, 31 октября. Сирийские войска при поддержке ВКС РФ продолжают наступление на позиции «Исламского государства»1 в районе насосной станции Т-2.

Правительственные войска Сирии планомерно оттесняют боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) по направлению к иракской границе от насосной станции Т-2, сообщает командование союзных сил. За последнее время игиловцы отступили на семь километров. Источник заявил об уничтожении нескольких десятков террористов.

Ранее стало известно, что армия Ирака возводит оборонительные укрепления на границах провинции Анбар и готовится встретить отступающих «воинов Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.