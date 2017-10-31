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Общество
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Россия
Кремль поручит разобраться с долгами адвокатам по назначению — Песков
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    Кремль поручит разобраться с долгами адвокатам по назначению — Песков

    14:33  31 Октября 2017
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    Кремль поручит разобраться с долгами адвокатам по назначению — Песков

    Москва, 31 октября. Кремль обратит внимание соответствующего ведомства на вопрос задолженностей адвокатам по назначению судов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.  

    «Мы видели сообщения в СМИ на этот счет. Внимание, конечно же, мы на это обратим и попросим разобраться с этой темой соответствующее наше ведомство», — приводит РИА Новости комментарий Пескова. 

    Песков также отметил, что этот вопрос не является «прерогативой Кремля», однако разобраться в ситуации, конечно же, нужно.

    Напомним, адвокаты в разных регионах России рассказали, что у МВД имеется значительная задолженность перед ними. Речь идет о десятках миллионов рублей. В связи с этим адвокаты в Свердловской области объявили, что с 1 ноября приостановят участие в уголовных судопроизводствах в качестве защитников по назначению судов. Отметим, задолженность Управления Судебного департамента и УМВД России по Свердловской области адвокатам по назначению составляет почти 22 миллиона рублей.

    Автор: Федор Веснин
    #песков #долги #адвокаты
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