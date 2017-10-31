Макрон принял приглашение приехать на ПМЭФ

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Москва, 31 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон решил посетить Россию в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент Макрон принял приглашение посетить РФ, в том числе в контексте участия в Петербургском экономическом форуме в мае следующего года», — заявил глава российской дипломатии в ходе своего выступления на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) «Отношения между Россией и Евросоюзом на современном этапе».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон получил приглашение стать одним из почетных гостей будущего ПМЭФ. Однако французский лидер не подтвердил свое участие в мероприятии.

Однако источник РИА Новости в оргкомитете по подготовке мероприятия сообщил, что президент Франции приедет на форум. Кроме того, летом в Петербург на ПМЭФ прибудет японский премьер Синдзо Абэ.