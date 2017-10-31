Песков объяснил, как Путин получил информацию о сборе биоматериала россиян

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Москва, 31 октября. В настоящее время ряд эмиссаров и неправительственных организаций на территории России осуществляют сбор биологических образцов у представителей различных российских этносов. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков подтвердил в ходе брифинга во вторник информацию, озвученную ранее Владимиром Путиным.

«Эта информация по линии специальных служб РФ, — отметил Песков. — Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется».

Напомним, ранее Владимир Путин на заседании Совета по правам человека в России сообщил об отборе биологических образцов у россиян. Президент отметил, что цели отбора образцов на данный момент неизвестны. Известно, что ведущие сбор организации прежде всего интересует синовиальная ткань и образцы ДНК россиян.