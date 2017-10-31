Путин в Тегеране встретится с Роухани и аятоллой Хаменеи — Песков

В Избранное

Москва, 31 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран встретится с лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на 1 ноября. Планируется визит российского лидера в Тегеран, где он встретится со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, а также с аятоллой Али Хаменеи.

«Президент по прибытии в Тегеран встретится с президентом исламской республики Иран Роухани, также планируются российско-иранские переговоры в расширенном составе, которые возглавят Путин и Роухани. Будет встреча с верховным руководителем Ирана аятоллой Хаменеи», — спикер Кремля.

По словам Пескова, после двусторонней встречи глава России и Ирана, пройдут трехсторонние переговоры глав РФ, Ирана и Азербайджана. Известно, что стороны обсдят вопросы экономического партнерства, инфраструктурные проекты и сотрдничество в сфере энергетики.