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Путин в Тегеране встретится с Роухани и аятоллой Хаменеи — Песков
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    Путин в Тегеране встретится с Роухани и аятоллой Хаменеи — Песков

    13:55  31 Октября 2017
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    Путин в Тегеране встретится с Роухани и аятоллой Хаменеи — Песков

    Москва, 31 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран встретится с лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, об этом он сообщил на пресс-конференции. 

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на 1 ноября. Планируется визит российского лидера в Тегеран, где он встретится со своим иранским коллегой Хасаном Роухани, а также с аятоллой Али Хаменеи. 

    «Президент по прибытии в Тегеран встретится с президентом исламской республики Иран Роухани, также планируются российско-иранские переговоры в расширенном составе, которые возглавят Путин и Роухани. Будет встреча с верховным руководителем Ирана аятоллой Хаменеи», — спикер Кремля.

    По словам Пескова, после двусторонней встречи глава России и Ирана, пройдут трехсторонние переговоры глав РФ, Ирана и Азербайджана. Известно, что стороны обсдят вопросы экономического партнерства, инфраструктурные проекты и сотрдничество в сфере энергетики. 

    Путин в Тегеране встретится с Роухани и аятоллой Хаменеи — Песков

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #роухани
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