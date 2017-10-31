Россия никогда не чувствовала себя виноватой во «вмешательстве в выборы» США — Песков

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Москва, 31 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя оправданной по делу экс-сотрудников Трампа, и никогда не чувствовала себя виноватой из-за обвинений в якобы имевшем место вмешательстве в выборы США.

Так, отвечая на вопрос, чувствует ли себя Москва оправданной в связи с предъявлением обвинений американским гражданам, представитель Кремля отметил, что российская сторона с самого начала выражала абсолютное непонимание в связи с какими-то необоснованными, голословными обвинениями в адрес России, эфемерной причастности к попыткам вмешательства в выборы в Соединенных Штатах.

«Москва никогда не чувствовала себя виноватой, для того чтобы чувствовать себя оправданной», — подчеркнул Песков.

Напомним, что бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы в США.