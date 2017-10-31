Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне — Песков

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Москва, 31 октября. Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Сирия станет одной из тем на переговорах на высшем уровне в рамках визита главы России Владимира Путина в Тегеран.

«Разумеется, сирийская проблематика будет завтра на повестке для переговоров», — подчеркнул он.

Напомним, визит российского лидера Владимира Путина в столицу Ирана состоится в среду, 1 ноября. В Тегеране запланированы двусторонние контакты с руководством страны, а также трехсторонняя встреча президентов Ирана, России и Азербайджана.