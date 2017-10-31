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Новости Сирии
Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне — Песков
Новости Сирии
Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне — Песков
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    Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне — Песков

    13:31  31 Октября 2017  /обновлено: 13:44  31 Октября 2017
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    Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне — Песков

    Москва, 31 октября. Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

    По словам Пескова, Сирия станет одной из тем на переговорах на высшем уровне в рамках визита главы России Владимира Путина в Тегеран.

    Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне — Песков

    «Разумеется, сирийская проблематика будет завтра на повестке для переговоров», — подчеркнул он.

    Напомним, визит российского лидера Владимира Путина в столицу Ирана состоится в среду, 1 ноября. В Тегеране запланированы двусторонние контакты с руководством страны, а также трехсторонняя встреча президентов Ирана, России и Азербайджана.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #песков
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