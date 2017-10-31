Хама: САА при поддержке ВКС РФ приближается к крупному оплоту «Джебхат ан-Нусры»

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Хама, 31 октября. ВКС РФ обеспечили сирийской армии наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама.

Военные источники в Сирии сообщают об успешной операции Сирийской арабской армии против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которая позволила полностью зачистить от исламистов населенные пункты Аль-Хафия, Расмус-Майяль и Джубб Аль-Джамлан.

Сейчас правительственные войска приближаются к крупнейшему оплоту «Джебхат ан-Нусры» в населенном пункте Аль-Рахаджан. Отмечается, что действия САА обеспечивают безопасность автомагистрали, соединяющей города Хама и Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.