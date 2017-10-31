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Новости Сирии
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Хама: САА при поддержке ВКС РФ приближается к крупному оплоту «Джебхат ан-Нусры»
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ приближается к крупному оплоту «Джебхат ан-Нусры»

    13:45  31 Октября 2017
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ приближается к крупному оплоту «Джебхат ан-Нусры»

    Хама, 31 октября. ВКС РФ обеспечили сирийской армии наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама.

    Военные источники в Сирии сообщают об успешной операции Сирийской арабской армии против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), которая позволила полностью зачистить от исламистов населенные пункты Аль-Хафия, Расмус-Майяль и Джубб Аль-Джамлан.

    Сейчас правительственные войска приближаются к крупнейшему оплоту «Джебхат ан-Нусры» в населенном пункте Аль-Рахаджан. Отмечается, что действия САА обеспечивают безопасность автомагистрали, соединяющей города Хама и Алеппо.

    Хама: САА при поддержке ВКС РФ приближается к крупному оплоту «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра
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