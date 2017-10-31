Будущее ВМФ РФ: конструктор боевого тримарана «Русич» рассказал о его способностях

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Москва, 31 октября. Автор проекта боевого тримарана, конструктор «Зеленодольского ПКБ» Станислав Руденко рассказал о проекте корабля, обладающего повышенной устойчивостью и отличными мореходными качествами.

Впервые проект малого фрегата-тримарана «Русич-1» был представлен на Международном военно-морском салоне в 2015 году. На сегодняшний день уникальность проекта подтверждена многочисленными испытаниями. По мнению создателей, за такими кораблями будущее ВМФ.

В интервью телеканалу «Звезда» автор изобретения рассказал об инновационной конструкции российского тримарана. В корабле такого типа энергоустановка выносится из главного корпуса в боковые плавучести, названные аутригерами, благодаря чему энергоустановка, обычно занимающая до половины наиболее полезной части корпуса, больше не мешает. Это позволяет лучшим образом разместить экипаж и полезную нагрузку корабля.

Длина судна составляет 107 м, ширина — 35 м, водоизмещение — 2400 тонн. Тримаран способен плавать на расстояние в 6000 миль с автономным ходом до 60 суток. Судно обслуживает экипаж в 77 человек.

«Русич-1» способен уничтожать надводные, подводные и воздушные объекты противника в прибрежной и океанской зонах, а также ставить минные заграждения, вести радиоразведку или выполнять поисково-спасательные операции. Благодаря неограниченной мореходности установленное на судне вооружение можно использовать при волнении воды до шести баллов.

Особая конструкция уменьшает требуемую мощность энергетической установки, расход топлива и эксплуатационные затраты. Стоимость постройки «Русич-1» тоже оказывается ниже.

По словам представителей «Зеленодольского ПКБ», военные корабли такого типа уже строятся в США, Великобритании и Китае. В России вопрос их применения пока находится в стадии обсуждения, однако эксперты уверены, что РФ сможет быстро наверстать упущенное в этой области.