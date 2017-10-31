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Общество
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Политика
США готовят «хорватский сценарий» для Донбасса: эксперт объяснил инициативы Волкера
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    США готовят «хорватский сценарий» для Донбасса: эксперт объяснил инициативы Волкера

    14:17  31 Октября 2017
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    волкер

    Киев, 31 октября. Сделанные в ходе последнего визита в украинскую столицу заявления специального представителя Госдепа США Курта Волкера говорят о том, что Вашингтон «стремится похоронить невыгодные для главы Украины Петра Порошенко минские договоренности и спровоцировать резню в Донбассе». Таким мнением поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. 

    Он уверен, что США не выгодно выполнение минских соглашений, поэтому «основная цель Волкера — похоронить их».

    «Цель и задача Волкера — окончательно похоронить минские соглашения, заменив их каким-нибудь новым документом, а каким именно — над этим сейчас трудится Госдепартамент США», — считает эксперт. 

    волкер

    Поэтому, отметил Коротченко, задача Вашингтона — всеми способами обеспечить поддержку киевских властей. Он не исключает, что американская сторона начнет и поставки летального оружия.

    «США хотят создать условия для дальнейшего хорватского сценария, чтобы ВСУ уже могли беспрепятственно вторгнуться в ДНР и ЛНР и провести там массовую резню и зачистку», — передает слова Коротченко «ПолитНавигатор». 

    Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР, поскольку минские соглашения существуют между РФ, Украиной и ОБСЕ. При этом он добавил, что «так называемым республикам здесь не место».  

    Автор: Дана Балан
    #днр #сша #донбасс #украина #лнр #волкер
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