США готовят «хорватский сценарий» для Донбасса: эксперт объяснил инициативы Волкера

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Киев, 31 октября. Сделанные в ходе последнего визита в украинскую столицу заявления специального представителя Госдепа США Курта Волкера говорят о том, что Вашингтон «стремится похоронить невыгодные для главы Украины Петра Порошенко минские договоренности и спровоцировать резню в Донбассе». Таким мнением поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он уверен, что США не выгодно выполнение минских соглашений, поэтому «основная цель Волкера — похоронить их».

«Цель и задача Волкера — окончательно похоронить минские соглашения, заменив их каким-нибудь новым документом, а каким именно — над этим сейчас трудится Госдепартамент США», — считает эксперт.

Поэтому, отметил Коротченко, задача Вашингтона — всеми способами обеспечить поддержку киевских властей. Он не исключает, что американская сторона начнет и поставки летального оружия.

«США хотят создать условия для дальнейшего хорватского сценария, чтобы ВСУ уже могли беспрепятственно вторгнуться в ДНР и ЛНР и провести там массовую резню и зачистку», — передает слова Коротченко «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР, поскольку минские соглашения существуют между РФ, Украиной и ОБСЕ. При этом он добавил, что «так называемым республикам здесь не место».