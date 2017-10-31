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Ни стратегии, ни идеи, ни денег: ушедший политтехнолог рассказал о штабе Собчак
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    Ни стратегии, ни идеи, ни денег: ушедший политтехнолог рассказал о штабе Собчак

    13:36  31 Октября 2017
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    Ни стратегии, ни идеи, ни денег: ушедший политтехнолог рассказал о штабе Собчак

    Москва, 31 октября. По словам известного политтехнолога Алексея Ситникова, в настоящее время в предвыборном штабе Ксении Собчак нет «ни тактики, ни стратегии, ни идеологии, ни риторики». При этом денег на предвыборную кампанию у предполагаемого кандидата в президенты России пока что тоже нет — даже на поездку Собчак в Екатеринбург коллегам политтехнолога пришлось скидываться из собственных денег.

    По словам Ситникова, они с Собчак, как и с главой ее предвыборного штаба Игорем Малашенко расстались совершенно мирно — будучи опытным политтехнологом с большой командой, Ситников понимал, что не может привлекать людей к работе с «большим количеством неизвестных».

    «Я пришел не один, со мной пришли люди, составившие большую часть штаба. Я за них несу ответственность, — подчеркнул Ситников. — Но для того, чтобы нести ответственность, у меня у самого в голове должно было сложиться уравнение, в котором нет большого количества неизвестных».

    Ни стратегии, ни идеи, ни денег: ушедший политтехнолог рассказал о штабе Собчак

    Ситникову не удалось, например, узнать — чьи деньги Собчак планирует привлечь для ведения предвыборной кампании. Разумеется, это не добавило энтузиазма команде политтехнолога.

    «Нас всех волновали вопросы: откуда деньги, кто заказчик, как это будет организовано, какая настоящая цель этого проекта, — объясняет Ситников. — Мы пытались получить ответы. Будем считать, что ответы я не получил».

    При этом в предвыборной кампании Собчак, как признал Ситников в беседе с Ura.ru, не определены даже самые основные «неизвестные» — потому и конфликта перед уходом и не возникло.

    «Тактики и стратегии еще нет. Нет предмета, из-за которого можно конфликтовать, — отмечает политтехнолог. — Нет стратегии, идеологии и риторики. Я вслепую не хочу работать и не могу отвечать за результат».

    Ни стратегии, ни идеи, ни денег: ушедший политтехнолог рассказал о штабе Собчак

    Автор: Валентин Меликов
    #собчак #выборы-2018
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