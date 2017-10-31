Признавшегося в педофилии Кевиса Спейси лишили премии «Эмми»

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Лос-Анджелес, 31 октября. Американского актера Кевина Спейси в свете обвинений в сексуальных домогательствах лишили присужденной ему премии «Эмми», вручение которой должно было пройти в Нью-Йорке в ноябре.

Информацию об этом подтвердили представители Международной академии телевизионных искусств и наук, уточняет РИА Новости.

«Международная академия объявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии «Эмми», — говорится в заявлении академии.

Напомним, о домогательствах Спейски ранее заявил актер Энтони Рэпп.

По его словам, когда ему было 14 лет, Спейси попытался соблазнить его, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам Спейси в ответ заявил, что подобного инцидента не помнит, однако извинился перед Рэппом.