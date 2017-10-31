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Признавшегося в педофилии Кевиса Спейси лишили премии «Эмми»
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    Признавшегося в педофилии Кевиса Спейси лишили премии «Эмми»

    13:25  31 Октября 2017
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    Признавшегося в педофилии Кевиса Спейси лишили премии «Эмми»

    Лос-Анджелес, 31 октября. Американского актера Кевина Спейси в свете обвинений в сексуальных домогательствах лишили присужденной ему премии «Эмми», вручение которой должно было пройти в Нью-Йорке в ноябре.

    Информацию об этом подтвердили представители Международной академии телевизионных искусств и наук, уточняет РИА Новости.

    «Международная академия объявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии «Эмми», — говорится в заявлении академии.

    Напомним, о домогательствах Спейски ранее заявил актер Энтони Рэпп.

    По его словам, когда ему было 14 лет, Спейси попытался соблазнить его, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам Спейси в ответ заявил, что подобного инцидента не помнит, однако извинился перед Рэппом. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #премия #домогательства #эмми #спейси
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