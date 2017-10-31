ФСБ задержала пытавшегося примкнуть к ИГ в Сирии жителя Башкирии

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Уфа, 31 октября. Сотрудники республиканского УФСБ задержали в аэропорту Уфы местного жителя, который пытался выехать на территорию Турции, а оттуда переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Жителя Уфы задержали во время прохождения госграницы в международном аэопорту Уфы. По словам представителя республиканского управления ФСБ, задержанным оказался мужчина 1993 года рождения. Он пытался выехать в Турцию, а оттуда переправиться в Сирию и примкнуть к террористам ИГ. Силовики предъявили обвинение и заключили уфимца под стражу. Впоследствии мужчина полностью признал свою вину, пишет РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.