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ФСБ задержала пытавшегося примкнуть к ИГ в Сирии жителя Башкирии
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    ФСБ задержала пытавшегося примкнуть к ИГ в Сирии жителя Башкирии

    13:29  31 Октября 2017
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    ФСБ задержала пытавшегося примкнуть к ИГ в Сирии жителя Башкирии

    Уфа, 31 октября. Сотрудники республиканского УФСБ задержали в аэропорту Уфы местного жителя, который пытался выехать на территорию Турции, а оттуда переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1

    Жителя Уфы задержали во время прохождения госграницы в международном аэопорту Уфы. По словам представителя республиканского управления ФСБ, задержанным оказался мужчина 1993 года рождения. Он пытался выехать в Турцию, а оттуда переправиться в Сирию и примкнуть к террористам ИГ. Силовики предъявили обвинение и заключили уфимца под стражу. Впоследствии мужчина полностью признал свою вину, пишет РИА Новости. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #иг #фсб
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