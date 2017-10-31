Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Лавров объяснил цели создания Конгресса народов Сирии
Технологии
Эксперт объяснил, в чем российский истребитель Су-57 превосходит американский F-35
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт объяснил, в чем российский истребитель Су-57 превосходит американский F-35

    14:07  31 Октября 2017
    786

    Эксперт объяснил, почему американскому истребителю F-35 не суждено стать «хозяином неба»

    Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему даже с новейшей «библиотекой угроз» на борту американский F-35 не противник российскому Су-57.

    Статью «Библиотека угроз» на F-35 сможет идентифицировать китайский J-20 и российский Су-57» опубликовал информационный ресурс Scout Warrior.

    ВВС США ускоряют развитие особой высокотехнологичной бортовой «библиотеки угроз» F-35, предназначенной для точного выявления вражеских самолетов. Речь идет, в частности, о китайском стелсе-истребителе J-20 и российском истребителе Су-57 пятого поколения, которые работают в различных районах высокого риска по всему миру.

    Эта «библиотека» — что-то вроде мозга самолета, «файлы данных о полетах», которые представляют собой обширные бортовые системы сбора данных о географии, воздушном пространстве и потенциальных угрозах в районах, где F-35, предположительно, будет осуществлять боевые операции.

    Файлы данных о полетах имеют свое аппаратное оборудование и программное обеспечение — это, по существу, база данных известных угроз и дружественных самолетов в конкретных частях мира. Файлы сейчас разрабатываются в лаборатории перепрограммирования на авиабазе «Эглин», штат Флорида. Эти файлы предназначены для работы с радиолокационным приемником, разработанным для поиска и идентификации приближающихся угроз противника и вражеского огня.

    Старшие должностные лица ВВС заявили, что их ведомство активно работает над ускорением разработки и интеграции нового программного обеспечения. Несмотря на устойчивый прогресс в лаборатории в «Эглине», интеграция базы данных на F-35 движется с некоторыми задержками.

    ВВС США ускоряют развитие особой высокотехнологичной бортовой «библиотеки угроз» F-35

    Пакеты данных о полетах содержат широкий спектр информации, в том числе информацию о коммерческих авиалайнерах и российских и китайских истребителях. Например, система позволит пилоту быстро определить российский МиГ-29, если он будет обнаружен датчиками F-35. Файлы данных разрабатываются с учетом новых угроз и последней разведывательной информации.

    В целом ВВС США разрабатывают 12 различных баз данных о полетах в 12 географических районах.

    Цикл НОРД

    «Библиотека угроз» должна позволить пилотам F-35 видеть и уничтожать врагов в воздухе до непосредственного столкновения с ними. Необходимость подобной инновации оправдана, если иметь в виду известную стратегическую концепцию ВВС США, выдвинутую много лет назад теоретиком авиации, полковником Джоном Бойдом.

    Эта концепция именуется «цикл НОРД» — наблюдение, ориентация, решение и действие. Задача, ставящаяся перед американскими авиаторами, — осуществить все четыре этих этапа как можно быстрее. Потенциально, подобные навыки должны позволить им прервать цикл принятия решений противника, правильно определить и уничтожить врага. F-35 оборудован датчиками большой дальности и технологиями слияния данных, а потому способен завершить «цикл НОРД» быстрее, нежели его потенциальные противники.

    Китайский самолет J-20

    Альтернативное мнение

    Американские СМИ описывают бортовую «библиотеку угроз» F-35 как существенную инновацию, которая позволит США безраздельно господствовать в воздухе.

    Тем не менее, по мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, большая часть этих сообщений являются чистой воды пиаром. Раскручивая свою новую «базу угроз», специалисты ВВС США просто хотят преподать в выгодном свете незначительное усовершенствование тех технологий и разработок, которые и так уже имеются на борту каждого современного истребителя. При этом совершенно неважно, американский это истребитель, китайский или российский.

    «Рассуждая о возможностях своей новой базы данных, американцы говорят очевидные вещи. Ничего сверхнового и отличного от существующих технологий здесь не присутствует. Базы данных целей и возможных угроз и так присутствуют на бортовых компьютерах всех современных самолетах. Более того, они закладываются в боеголовки выпускаемых с этих самолетов ракет», — поясняет Леонков.

    Один только современный бортовой компьютер не сделает истребитель F-35 «хозяином неба». Все же многие другие его системы и показатели значительно уступают существующим российским и китайским аналогам.

    Современный бортовой компьютер не сделает F-35 «хозяином неба»

    «Скажем, радиолокационная станция, установленная на F-35, существенно уступает в дальность той, что установлена на наших Су-57. Раз наш самолет видит дальше, то и применит он оружие раньше, чем F-35. Пилот американского «хозяина неба» даже не поймет, что его уничтожило», — подводит итог Алексей Леонков.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #китай #леонков #f-35 #ввс сша #су-57
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        383
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        338
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        483
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1605