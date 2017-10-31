Эксперт объяснил, в чем российский истребитель Су-57 превосходит американский F-35

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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему даже с новейшей «библиотекой угроз» на борту американский F-35 не противник российскому Су-57.

Статью «Библиотека угроз» на F-35 сможет идентифицировать китайский J-20 и российский Су-57» опубликовал информационный ресурс Scout Warrior.

ВВС США ускоряют развитие особой высокотехнологичной бортовой «библиотеки угроз» F-35, предназначенной для точного выявления вражеских самолетов. Речь идет, в частности, о китайском стелсе-истребителе J-20 и российском истребителе Су-57 пятого поколения, которые работают в различных районах высокого риска по всему миру.

Эта «библиотека» — что-то вроде мозга самолета, «файлы данных о полетах», которые представляют собой обширные бортовые системы сбора данных о географии, воздушном пространстве и потенциальных угрозах в районах, где F-35, предположительно, будет осуществлять боевые операции.

Файлы данных о полетах имеют свое аппаратное оборудование и программное обеспечение — это, по существу, база данных известных угроз и дружественных самолетов в конкретных частях мира. Файлы сейчас разрабатываются в лаборатории перепрограммирования на авиабазе «Эглин», штат Флорида. Эти файлы предназначены для работы с радиолокационным приемником, разработанным для поиска и идентификации приближающихся угроз противника и вражеского огня.

Старшие должностные лица ВВС заявили, что их ведомство активно работает над ускорением разработки и интеграции нового программного обеспечения. Несмотря на устойчивый прогресс в лаборатории в «Эглине», интеграция базы данных на F-35 движется с некоторыми задержками.

Пакеты данных о полетах содержат широкий спектр информации, в том числе информацию о коммерческих авиалайнерах и российских и китайских истребителях. Например, система позволит пилоту быстро определить российский МиГ-29, если он будет обнаружен датчиками F-35. Файлы данных разрабатываются с учетом новых угроз и последней разведывательной информации.

В целом ВВС США разрабатывают 12 различных баз данных о полетах в 12 географических районах.

Цикл НОРД

«Библиотека угроз» должна позволить пилотам F-35 видеть и уничтожать врагов в воздухе до непосредственного столкновения с ними. Необходимость подобной инновации оправдана, если иметь в виду известную стратегическую концепцию ВВС США, выдвинутую много лет назад теоретиком авиации, полковником Джоном Бойдом.

Эта концепция именуется «цикл НОРД» — наблюдение, ориентация, решение и действие. Задача, ставящаяся перед американскими авиаторами, — осуществить все четыре этих этапа как можно быстрее. Потенциально, подобные навыки должны позволить им прервать цикл принятия решений противника, правильно определить и уничтожить врага. F-35 оборудован датчиками большой дальности и технологиями слияния данных, а потому способен завершить «цикл НОРД» быстрее, нежели его потенциальные противники.

Альтернативное мнение

Американские СМИ описывают бортовую «библиотеку угроз» F-35 как существенную инновацию, которая позволит США безраздельно господствовать в воздухе.

Тем не менее, по мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, большая часть этих сообщений являются чистой воды пиаром. Раскручивая свою новую «базу угроз», специалисты ВВС США просто хотят преподать в выгодном свете незначительное усовершенствование тех технологий и разработок, которые и так уже имеются на борту каждого современного истребителя. При этом совершенно неважно, американский это истребитель, китайский или российский.

«Рассуждая о возможностях своей новой базы данных, американцы говорят очевидные вещи. Ничего сверхнового и отличного от существующих технологий здесь не присутствует. Базы данных целей и возможных угроз и так присутствуют на бортовых компьютерах всех современных самолетах. Более того, они закладываются в боеголовки выпускаемых с этих самолетов ракет», — поясняет Леонков.

Один только современный бортовой компьютер не сделает истребитель F-35 «хозяином неба». Все же многие другие его системы и показатели значительно уступают существующим российским и китайским аналогам.