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Автобус в Кургане протащил восьмилетнего ребенка по асфальту
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    Автобус в Кургане протащил восьмилетнего ребенка по асфальту

    13:21  31 Октября 2017
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    Автобус в Кургане протащил восьмилетнего ребенка по асфальту

    Курган, 31 октября. Пассажирский автобус зажал при входе дверьми восьмилетнюю девочку и протащил ребенка несколько метров по асфальту.

    Инцидент произошел вечером 30 октября. По информации местного ГИБДД, водитель, не убедившись, что в дверях никого нет, закрыл их и тронулся с остановки, сообщает Ura.ru. В этот момент девочка собиралась войти в автобус, но не успела, и двери зажали ее ногу. Пока автобус двигался не слишком быстро, бабушка ребенка бежала за ним, не давая внучке упасть. Но потом женщина отстала, ребенок упал на асфальт.

    Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, девочка получила гематомы, ушибы и ссадины. Ее направили в больницу, где назначили амбулаторное лечение.

    В настоящее время ведется расследование произошедшего, водитель будет привлечен к ответственности. По предварительным данным, причиной инцидента стала не только невнимательность водителя, но и неисправность механизма экстренного открывания дверей.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #ребенок #курган #автобус
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