Около 200 человек погибли при обрушении тоннеля в КНДР

Пхеньян, 31 октября. Около двухсот человек стали жертвами обрушения тоннеля в КНДР.

Инцидент произошел на территории крупнейшего ядерного полигона в Северной Корее Пунгери. Сообщается, что около ста человек были заблокированы обрушением тоннеля, еще примерно столько же корейцев бросились им на помощь и также могли погибнуть, сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на азиатские СМИ.

Отмечается также, что, по мнению экспертов, полигон Пунгери, который используется для испытаний с 2006 года, находится в весьма плачевном состоянии после шести проведенных там испытаний.

Напомним, в середине октября геологическая служба США сообщила о значительных подземных толчках на территории КНДР в районе полигона Пунгери.