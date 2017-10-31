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Около 200 человек погибли при обрушении тоннеля в КНДР
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    Около 200 человек погибли при обрушении тоннеля в КНДР

    13:31  31 Октября 2017  /обновлено: 13:32  31 Октября 2017
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    Около 200 человек погибли при обрушении тоннеля в КНДР

    Пхеньян, 31 октября. Около двухсот человек стали жертвами обрушения тоннеля в КНДР. 

    Инцидент произошел на территории крупнейшего ядерного полигона в Северной Корее Пунгери. Сообщается, что около ста человек были заблокированы обрушением тоннеля, еще примерно столько же корейцев бросились им на помощь и также могли погибнуть, сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на азиатские СМИ.  

    Отмечается также, что, по мнению экспертов, полигон Пунгери, который используется для испытаний с 2006 года, находится в весьма плачевном состоянии после шести проведенных там испытаний. 

    Напомним, в середине октября геологическая служба США сообщила о значительных подземных толчках на территории КНДР в районе полигона Пунгери. 

    Автор: Федор Веснин
    #кндр #обрушение #полигон
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