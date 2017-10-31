Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

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Американские компании Google, Facebook и Twitter обнародовали «данные» о «российском вмешательстве» в выборы в США. Комитет сената США по юридическим делам проведет слушания по этому делу.

Все их доказательства в адрес Москвы высосаны из пальца, уверен эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Отметим, ранее СМИ США обвинили Российскую Федерацию в поддержке Дональда Трампа на президентских выборах через социальные сети, однако доказательств своим словам не привели. При этом американские правоохранители обязали местные IT-компании сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые проводят соответствующее расследование. Примечательно, что наличие какого-либо сговора опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

Twitter. Представитель этой компании отмечает, что ее сотрудники обнаружил более 36 тысяч аккаунтов, которые «могут быть связаны с российской стороной». Учетные записи якобы генерировали связанный с выборами автоматизированный контент и имели хотя бы одну «ниточку», ведущую в Россию.

Google. Компания заявляет об обнаружении 18 каналов, «вероятно, связанных с Россией», на которых опубликовали более 1100 видео политической направленности. В настоящее время эти аккаунты заблокированы.

Facebook. Якобы связанная с Москвой компания Internet Research Agency, с января 2015 года по август 2017 года опубликовала около 80 тысяч материалов, которые увидели около 29 миллионов человек. Согласно публикации, после репостов и лайков количество людей, увидевших российские посты, выросло на десятки миллионов. При этом не поясняется, какое именно влияние было оказано на предвыборный процесс.

«Говорить можно все что угодно, даже что через Facebook была организована арабская весна, революции в ближневосточных странах, в Египте и прилегающих странах. Это элемент информационной войны, когда выдаются какие-то сообщения, при помощи которых определенная сторона пытается влиять на целевые группы. Раньше это делалось при помощи более широкой, топорной пропаганды через радио и телевизор. Сейчас же пропаганда более узкая, направлена на конкретного человека или группу пользователей», — поясняет ситуацию эксперт в области информационной безопасности.

По словам собеседника ФАН, оказывать влияние на общественность путем создания различных аккаунтов в соцсетях и распространения сообщений определенной направленности, безусловно, можно, «арабская весна» и украинская «оранжевая революция» тому подтверждение.

«Но зачем это России? Всем известно, что Клинтон не слаще Трампа: оба возрастные, оба со своими фобиями — она борется за права человека, он пытается превратить международные отношения в бизнес-сделки. И нам даже не нужно было вмешиваться в этот цирк, мы просто наблюдали за происходящим со стороны. Если говорить с точки зрения распространения информации, информационных воин, влияния на определенные группы ответственности — то да, все это возможно, все это давно разработано и все спецслужбы мира этими технологиями пользуются. Но вопрос, вмешивалась Россия или нет, даже не должен стоять. Мы не имеем никакого отношения в этой ситуации», — продолжает Власов.

Эксперт по кибербезопасности отмечает, что если Google, Facebook и Twitter дальше продолжат активно выступать против России, то у Москвы остается последний аргумент — запретить их деятельность на территории нашей страны, как это, например, сделал Китай.

«Тогда уже американцы не смогут нас в чем либо обвинить и вводить санкции по надуманным поводам. У них просто не будет подозрений. А сейчас они определяют связь России с этими аккаунтами «средне-потолочным» способом. Как специалисты Цукерберга определили, что именно наши спецслужбы причастны к влиянию на выборы в США? Ответ прост — им так показалось. Им показалось, что человек, который однажды положительно высказался о Трампе, может быть внештатным сотрудником или платным агентом российских спецслужб. Вот и все. Как они определили? Пальцем ткнули в потолок», — заключил аналитик.

Напомним, обвинения в адрес России о якобы совершенном вмешательстве в выборы в США звучат около года, доказательств подобных действий РФ предоставлено не было.