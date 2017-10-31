Сирия: Турция намерена развернуть в Хаме 11 военных баз
Хама, 31 октября. Анкара планирует создать более десяти военных баз в провинции Хама.
Начальник штаба протурецкого оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА) Ахмад Берри заявил, что Турция планирует создать в северной части провинции Хама 11 военных баз. На данный момент построены уже две базы, в ближайшее время будет основана еще одна военная база в Латакии, сообщает источник.
Ранее сообщалось, что Турция ввела войска в провинцию Идлиб, Анкара объясняет это необходимостью обеспечить безопасность местного населения и стабильность в регионе. Турция заявила, что действует строго в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Астане.
#Syria #FSA Chief of Staff:#Turkey will reach Latamne north #Hama and will have 11 points in rebels area already established 2 and prepare for the third in Latakia countryside https://t.co/gMMjhbO05I— Putintin (@putintintin1) October 30, 2017