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Сирия: Турция намерена развернуть в Хаме 11 военных баз
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    Сирия: Турция намерена развернуть в Хаме 11 военных баз

    13:28  31 Октября 2017
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    Сирия: Турция намерена развернуть в Хаме 11 военных баз

    Хама, 31 октября. Анкара планирует создать более десяти военных баз в провинции Хама.

    Начальник штаба протурецкого оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА) Ахмад Берри заявил, что Турция планирует создать в северной части провинции Хама 11 военных баз. На данный момент построены уже две базы, в ближайшее время будет основана еще одна военная база в Латакии, сообщает источник.

    Ранее сообщалось, что Турция ввела войска в провинцию Идлиб, Анкара объясняет это необходимостью обеспечить безопасность местного населения и стабильность в регионе. Турция заявила, что действует строго в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Астане.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #хама #сса
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