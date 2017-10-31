Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вынесен приговор виновнику гибели вице-спикера Заксобрания Петербурга Солтана
Украина
Украинская НААНУ избавилась от всех российских академиков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинская НААНУ избавилась от всех российских академиков

    13:12  31 Октября 2017
    92

    Украинская НААНУ избавилась от всех российских академиков

    Киев, 31 октября. Национальная академия аграрных наук Украины приостановила членство всех российских академиков.

    Всего, по данным местного информационного агентства «Украинские новости», членами НААНУ перестали быть 22 гражданина РФ.

    Кроме того, приостановлено членство Анатолии Авидзбы, Федоре Адамени и членах-корреспондентах Викторе Загоруйко, Вячеславе Иванченко, Николае Макрушине.

    Они проживают в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, «а также не поддерживают связь с академией и не исполняют обязанности членов НААНУ».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #украина #академия #академики
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        174
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        379
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1565
        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        184