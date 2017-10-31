Украинская НААНУ избавилась от всех российских академиков

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Киев, 31 октября. Национальная академия аграрных наук Украины приостановила членство всех российских академиков.

Всего, по данным местного информационного агентства «Украинские новости», членами НААНУ перестали быть 22 гражданина РФ.

Кроме того, приостановлено членство Анатолии Авидзбы, Федоре Адамени и членах-корреспондентах Викторе Загоруйко, Вячеславе Иванченко, Николае Макрушине.

Они проживают в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, «а также не поддерживают связь с академией и не исполняют обязанности членов НААНУ».