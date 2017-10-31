Донбасс сегодня: попытка изнасилования обернулась для бойца ВСУ самострелом, ДНР и ЛНР снова под огнем

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Новороссия, 31 октября. ВСУ вновь атаковали ЛНР; в Мариуполе украинский военнослужащий пытался изнасиловать женщину и случайно застрелился; «новые русские» танки в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Военная обстановка

За минувшие сутки 14 населенных пунктов Донецкой народной республики подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории мирных городов было выпущено более 1 тысячи 130 мин, артиллерийских и танковых снарядов, а также гранат различного типа. В числе прочего огонь велся из артиллерийских систем калибром 122 мм, а также из минометов калибром 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями. Всего военные национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим прекращения огня 34 раза. В результате агрессии украинских силовиков один военнослужащий ВС ДНР погиб.

Вчерашняя радость военного командования Луганской народной республики сменилась суровыми реалиями военных действий. Как и было спрогнозировано корреспондентом ФАН, работающим в Донбассе, ВСУ после суточного молчания, приступили к дальнейшим обстрелам ЛНР. Всего по территории трех населенных пунктов республики было выпущено более 90 мин калибром 120 и 82 мм, а также гранат различного типа.

Не ходите, дамы, в армию гулять…

Очередной случай с небоевыми потерями ВСУ произошел в Мариуполе. Об инциденте сообщает Генеральная прокуратура ДНР. В рамках работы горячей линии правоохранительных органов республики сотрудники ведомства приняли сообщение от жительницы Кальмиусского района, подконтрольного украинскому правительству Мариуполя. Напомним, ранее генеральная прокуратура выступила с заявлением о готовности защищать права и интересы граждан ДНР, проживающих на территориях под киевским управлением.

Женщина сообщила, что 15 октября этого года после продолжительного совместного распития спиртных напитков с тремя солдатами ВСУ Пасечником А. И., Оприщенко Д.Ю. и Головиным С.В., она и две ее подруги отправились домой. Отмечается, что вышеупомянутые солдаты находились на суточном дежурстве в военно-полевом лагере, расположенном близ поселка Сартана Кальмиусского района Мариуполя. Пасечник и Оприщенко вызвались проводить дам к месту жительства, где продолжили распитие спиртного.

В один из моментов солдат Оприщенко, со слов обратившейся, попытался изнасиловать ее подругу. После полученного отказа военнослужащий стал угрожать девушке автоматом, завязалась физическая «толкотня», и автомат выстрелил тремя патронами. В результате, женщина получила ранение в руку, а солдат Оприщенко два пулевых ранения в шею и голову, от которых скончался на месте. Интересно, что сослуживец погибшего Пасечник с места происшествия скрылся и на данный момент продолжает нести службу в ВСУ. Отмечается, что солдат угрожает по телефону бывшим «дамам сердца», обещая расправиться с ними в случае разглашения информации об инциденте. Потерпевшие обратились в Генеральную прокуратуру ДНР за защитой. В ведомстве уточнили, что на данный момент изучают ситуацию и проверяют полученную информацию.

Новые «доказательства» «российского вторжения»

Свое победное шествие по просторам украинского медиапространства продолжает Генеральная прокуратура Украины. На этот раз в числе представленных на суд общественности «доказательств» якобы «российских поставок оружия в ДНР и ЛНР» оказался советский танк Т-72.

В очередной раз надзорное ведомство Украины порадовало своими умозаключениями о том, что данный танк в различных модификациях никогда не состоял на вооружении ВСУ. Также «господин очевидность» заместитель начальника управления ГПУ Евгений Котенко продемонстрировал фото подбитого в Донбассе танка Т-72, заявив, что именно этот образец, именно этой модификации был выпущен «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Спешим расстроить чиновника — большинство танков Т-72 было выпущено в Нижнем Тагиле, и это вовсе не доказывает его (танка — Прим. ФАН) «вторжение» в Украину.

Обратимся к открытым источникам, а также информации, предоставленной корреспонденту ФАН бывшими в спокойные времена военнослужащими ВСУ, проживающими на территории ДНР. Итак, после распада Советского Союза на Украине, по разным данным, осталось от 1000 до 1400 единиц танков Т-72 различных модификаций. Для справки, основным танком на вооружении ВСУ считался Т-64, так как производился последний в Харькове.

Есть данные, что украинские Т-72 участвовали в составе миротворческих сил украинской группировки в Югославии. Но порядка 80% этих боевых машин в свое время были распроданы Украиной в различные страны, например, в Мьянму, Йемен, Македонию, Алжир, а также в Польшу, Сьерра-Леоне. Самым активным покупателем в период 2005-2007 года стала Грузия, закупившая у Украины 90 единиц Т-72. Отметим, что даже с началом войны в Донбассе Украина в 2014 году продала более десятка танков Нигерии.

Кстати, любимая украинской аудиторией украиноязычная «Википедия» также выдает ответ, что на вооружении ВСУ находятся Т-72 различных модификаций в количестве 600 штук по данным на 2016 год.

Но «вишенкой на торте» можно смело считать публикации в самих украинских СМИ, которые открыто заявляют о наличии Т-72 на вооружении ВСУ. Думаем, что Генеральной прокуратуре Украины прежде, чем публиковать подобные «доказательства», необходимо обратиться за братской помощью к украинскому Мининформу с целью почистить сеть от компрометирующей информации.