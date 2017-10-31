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Спорт
Эксперт о ситуации в «Зените»: Оставьте Манчини в покое
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    Эксперт о ситуации в «Зените»: Оставьте Манчини в покое

    13:02  31 Октября 2017
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    Эксперт о ситуации в «Зените»: Оставьте Манчини в покое

    Москва, 31 октября. Чемпион СССР и обладатель кубка страны Александр Мирзоян прокомментировал ситуацию с серией поражений петербургского «Зенита».

    По словам эксперта, не стоит искать какой-то конфликт между итальянским специалистом Роберто Манчини и игроками клуба.

    «Просто к Питеру приковано повышенное внимание из-за того, что там уже много лет работают топовые тренеры. Стоит провести неудачный отрезок игр, как тут же начинаются разговоры о каких-то конфликтах», — отметил Мирзоян. 

    Специалист считает, что Манчини на сегодняшний день только адаптируется к российскому чемпионату, может, итальянец еще не полностью его понял, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Эксперт о ситуации в «Зените»: Оставьте Манчини в покое

    «У «Зенита» все в порядке, надо оставить Манчини в покое. Для паники нет поводов», — считает Мирзоян. 

    Напомним, в матче 15-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ) сине-бело-голубые потерпели разгромное поражение от столичного «Локомотива» (0:3).

    Автор: Дана Балан
    #футбол #петербург #зенит #манчини
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