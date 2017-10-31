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В Госдуме ответили на возможный «ядерный удар» Мэттиса: Язык дипломатии чужд грубым фермерам
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    В Госдуме ответили на возможный «ядерный удар» Мэттиса: Язык дипломатии чужд грубым фермерам

    13:27  31 Октября 2017
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    В Госдуме ответили на «возможный ядерный удар» Мэттиса: Язык дипломатии для грубых фермеров чужд

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис допустил, что Вашингтон может нанести ядерный удар по Северной Корее без одобрения Конгресса США. Если такая ситуация возникнет, то Россия должна вмешаться и сказать «стоп», считает депутат Госдумы РФ VII созыва, член комитета по международным делам Виталий Милонов. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей российский политик подчеркнул, что «только Россия способна стать гарантом мира не только на своем полушарии, но и во всем мире».

    «Очень важно, чтобы Россия сказала: «Ша, ребята. Стоп, надоело». Москва должна выступить всеобщим гарантом мира не просто в нашем полушарии, но и во всем мире», — комментирует для ФАН Виталий Милонов.

    Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что Трамп может отдать приказ о нанесении удара без разрешения на эти действия Конгресса США в том случае, если станет понятно, что какая-либо страна готовится к удару по Соединенным Штатам.

    Мэттис также добавил, что не «считает контроль со стороны конгресса сравнимым с оперативным управлением», однако у Вашингтона в арсенале все же есть «различные средства, традиционные средства, чтобы остановить это».

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    «Россия должна осознать свою историческую миротворческую миссию по поддержанию мира и дать четкий посыл США, что их поведение будет вызовом всем. Предпринимая агрессию в отношении той или иной державы, Вашингтон объявляет войну всему человечеству, — подчеркивает собеседник ФАН депутат Госдлумы РФ Виталий Милонов. — Америка должна понять, что на ее поведение со стороны РФ будут предприняты соответствующие адекватные меры. Когда США увидят, что «большой русский медведь очень недовольно чешет нос», при этом, не оправдывая выкрутасы нынешнего северокорейского руководства, бравада у жидконогих американских солдат исчезнет. Подобная ситуация — это знак для России сделать четкое заявление и сказать: если вы хотите воевать со всем миром, воюйте. Либо вы соблюдаете нормы международного права, либо вы становитесь страной а-ля Сомали по уровню политического влияния».

    Что касается начала ядерной войны без предупреждения, этот шаг может отбросить мировое сообщество на многие годы назад. Поскольку та же ООН и Совбез ООН были созданы именно для того, чтобы не дать миру погрузиться в войну и, напротив, искать политические решения любого конфликта.

    Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам

    «Этот шаг отбросит мир в каменный век. Но когда это останавливало Соединенные Штаты? Для Америки сегодня переговорные площадки являются сдерживающим фактором. У этих площадок нет права вето на действия Вашингтона в той или иной ситуации. То, о чем говорит министр обороны США Мэттис... Он же не врет. Мэттис говорит честно. Такое поведение — если нам будет надо, мы сделаем — олицетворяет внешнюю политику США. Об этом необходимо помнить, когда мы пытаемся взывать к логике и питаем излишние иллюзии в отношении Америки. Это страна ковбоев, поэтому нужно исходить из существующих реалий. Это не трагедия, но нужно понимать, что язык дипломатии чудаковатым и грубым фермерам чужд. Нужно делать скидку, как человеку с умственным заболеванием. У США просто такой менталитет», — резюмировал Милонов.

    Ранее «Газета.ру» сообщала о начале учений Стратегических ядерных сил США. Официальный представитель STRATCOM Брайан Магуир сообщил, что Россия была заранее уведомлена о проведении учений «Глобальный гром» по всем протоколам.

    Автор: Алиса Яковлева
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