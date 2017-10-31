Хама: на востоке провинции найдены три зернохранилища ИГИЛ

В Избранное

Хама, 31 октября. Сирийские военные нашли 3000 тонн пшеницы, украденной боевиками «Исламского государства»1.

Правительственные войска Сирии и отряды народной обороны САР обнаружили на востоке провинции Хама три хранилища, в которых боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) прятали украденное у местных жителей зерно.

Сирийское информационное агентство «САНА» приводит слова губернатора провинции Хама Мухаммада аль-Хаззури, который рассказал об обнаружении этих складов в районе населенного пункта Аль-Касталь.

По словам чиновника, исламисты похитили у местного населения 5500 тонн пшеницы. Сейчас зерно изъято и направлено на элеватор.

1 Организация запрещена на территории РФ.