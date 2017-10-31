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Хама: на востоке провинции найдены три зернохранилища ИГИЛ
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    Хама: на востоке провинции найдены три зернохранилища ИГИЛ

    13:08  31 Октября 2017
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    Хама: на востоке провинции найдены три зернохранилища ИГИЛ

    Хама, 31 октября. Сирийские военные нашли 3000 тонн пшеницы, украденной боевиками «Исламского государства»1.

    Правительственные войска Сирии и отряды народной обороны САР обнаружили на востоке провинции Хама три хранилища, в которых боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) прятали украденное у местных жителей зерно.

    Сирийское информационное агентство «САНА» приводит слова губернатора провинции Хама Мухаммада аль-Хаззури, который рассказал об обнаружении этих складов в районе населенного пункта Аль-Касталь.

    По словам чиновника, исламисты похитили у местного населения 5500 тонн пшеницы. Сейчас зерно изъято и направлено на элеватор.

    Хама: на востоке провинции найдены три зернохранилища ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #зерно
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