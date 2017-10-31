Высадка деревьев начнется на благоустроенных улицах в центре Москвы 1 ноября

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Москва, 31 октября. На благоустроенных улицах столицы высадят 5264 дерева. Первыми озеленят Тверскую и Тверскую-Ямскую улицы, а также сквер на площади Тверская застава. Работы начнутся в ночь на 1 ноября.

В рамках озеленения на Тверской улице планируется продлить липовую аллею, работы по восстановлению которой начали в 2016 году. Всего на участке Тверской и Тверской-Ямской улиц и сквера высадят 129 лип «паллида» и 11 декоративных яблонь «ред сентинель», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Работы займут несколько дней, движение транспорта перекрывать не собираются, однако некоторые ограничения для движения по крайним полосам могут возникнуть в ночное время.

Озеленение – финальный этап благоустройства столичных улиц. Закончить работы планируют в декабре. Озеленение затронет порядка 40 адресов. В 2017 году завершат не только восстановление липовой аллеи на Тверской, но и создание «зеленого пояса» на Садовом кольце, где будут воссозданы вырубленные в начале прошлого века яблоневые сады.

Помимо яблонь и лип, в процессе работ в Москве появятся новые клены, березы, дубы, вязы, клены, каштаны и деревья и кустарники других пород.

Напомним, ранее стало известно, что озеленение набережной Исети в Екатеринбурге обойдется в 31,5 млн рублей.