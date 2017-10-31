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Новости Сирии
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Политика
Протесты, банкротства и катастрофы: Лавров рассказал, как США во всем видят «злую волю России»
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    Протесты, банкротства и катастрофы: Лавров рассказал, как США во всем видят «злую волю России»

    12:52  31 Октября 2017  /обновлено: 12:52  31 Октября 2017
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    Протесты, банкротства и катастрофы: Лавров рассказал, как США во всем видят «злую волю России»

    Москва, 31 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия США в последние годы наводят на мысль о попытках «свалить почти все негативные события в Евросоюзе, даже наводнения, на Россию».

    Так, по словам министра, американцы сваливают на Россию политические протесты, банкротства отдельных компаний, «может быть, даже что касается техногенных катастроф».

    С таким заявлением Лавров выступил на  брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) «Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе».

    «Все можно сваливать на Россию, на российскую злую волю и наше злоупотребление информационным пространством», — заметил глава МИД РФ. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #сша #лавров #ес #наводнения #катастрофы
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