Протесты, банкротства и катастрофы: Лавров рассказал, как США во всем видят «злую волю России»

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Москва, 31 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия США в последние годы наводят на мысль о попытках «свалить почти все негативные события в Евросоюзе, даже наводнения, на Россию».

Так, по словам министра, американцы сваливают на Россию политические протесты, банкротства отдельных компаний, «может быть, даже что касается техногенных катастроф».

С таким заявлением Лавров выступил на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) «Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе».