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Москва, 31 октября. Россия выдвинула предложение СБ ООН, согласно которому миротворцы должны охранять миссию ОБСЕ на Украине везде, где она действует.

Об этом рассказал заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) «Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе», передает РИА Новости.

По словам главы МИД, Германия и Франция видят в предложении, внесенном РФ в Совет Безопасности ООН, «возможности для достижения договоренностей». Однако, как подчеркнул Лавров, процесс переговоров по данному вопросу тормозится Украиной.

«Переговоры над резолюцией, проект которой лежит на столе СБ ООН, не начинаются, потому что Украина заявила, что это не годится. Что годится, она обещала показать, но так и не показала, прошло уже больше месяца», — отметил глава МИД РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, если речь идет исключительно об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ, то есть миротворцы должны находиться только на линии разграничения.

Украинские власти считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.