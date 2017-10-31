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Новости Сирии
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Политика
Лавров отреагировал на предложение Волкера по оккупации Донбасса
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    Лавров отреагировал на предложение Волкера по оккупации Донбасса

    13:47  31 Октября 2017
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    Лавров отреагировал на предложение Волкера по оккупации Донбасса

    Москва, 31 октября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве с сожалением восприняли заявление спецпредставителя по Украине Курта Волкера об исключении представителей Донбасса из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

    Как отметил Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), заявления Волкера по введению миротворцев ООН в Донбасс «прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в «нормандском формате».

    По словам главы МИД РФ, альтернатива российскому проекту об охранной миссии в Донбассе представляет собой «оккупацию» его миротворцами.

    «Волкер заявил, что, во-первых, нужно, чтобы миротворцы оккупировали  — он употребил другое слово, но смысл такой — весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат действия президента Порошенко по выполнению всех его обязательств», — сказал Лавров.

    Глава дипведомства также выразил мнение, что после этого «Порошенко пальцем не пошевелит, чтобы что-либо из того, что он обещал, сделать».

    Лавров отреагировал на предложение Волкера по оккупации Донбасса

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день, несмотря множество заключенных перемирий.

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #лавров
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