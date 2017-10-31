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Тело убитого мужчины нашли на улице в Кемерово
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    Тело убитого мужчины нашли на улице в Кемерово

    12:54  31 Октября 2017  /обновлено: 12:57  31 Октября 2017
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    Тело убитого мужчины нашли на улице в Кемерово

    Кемерово, 31 октября. Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили жители Кемерово, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Кузбасса, тело убитого человека случайные прохожие обнаружили в понедельник, 30 октября, на улице Инициативной в Кировском районе города. Личность погибшего установлена, им оказался 26-летний мужчина.

    По информации от очевидцев в социальных сетях известно, что мужчину ударили ножом в горло. В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по статье Убийство». Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют все обстоятельства трагедии и устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кемерово
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