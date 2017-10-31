Тело убитого мужчины нашли на улице в Кемерово

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Кемерово, 31 октября. Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили жители Кемерово, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Кузбасса, тело убитого человека случайные прохожие обнаружили в понедельник, 30 октября, на улице Инициативной в Кировском районе города. Личность погибшего установлена, им оказался 26-летний мужчина.

По информации от очевидцев в социальных сетях известно, что мужчину ударили ножом в горло. В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по статье Убийство». Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют все обстоятельства трагедии и устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.