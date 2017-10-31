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Генсек НАТО назвал «национальным решением Анкары» договоренности РФ и Турции по покупке С-400
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    Генсек НАТО назвал «национальным решением Анкары» договоренности РФ и Турции по покупке С-400

    12:56  31 Октября 2017
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    Генсек НАТО назвал «национальным решением Анкары» договоренности РФ и Турции по покупке С-400

    Токио, 31 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал договоренность Турции и России о поставках С-400. По его словам, это «национальное решение Анкары». Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления Столтенберга на пресс-конференции в Токио.

    «Решение Турции инвестировать в новые возможности воздушной обороны подписанием соглашения с Россией о системах С-400 — это национальное решение», — цитирует генсека агентство РИА Новости.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара подписали ряд документов в рамках покупки систем С-400.

    В конце сентября помощник президента России Владимир Кожин заявил, что контракт на поставку С-400 Турции вступил в действие. Россия уже получила от Турции аванс, отметил он. Кожин подчеркнул, что Россия в рамках контракта не собирается передавать военные технологии.

    Автор: Дима Оленин
    #турция #нато #с-400
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