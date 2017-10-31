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«Промсвязьбанк» вошел в топ-5 самых удобных банков для бизнесменов
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    «Промсвязьбанк» вошел в топ-5 самых удобных банков для бизнесменов

    12:46  31 Октября 2017  /обновлено: 12:47  31 Октября 2017
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    «Промсвязьбанк» вошел в топ-5 самых удобных банков для бизнесменов

    Москва, 31 октября. Российский «Промсвязьбанк» был включен в рейтинг топ-5 самых удобных банков для ведения бизнеса в России. Как отметили аналитики агентства Markswebb Rank & Report, система работы «Промсвязьбанка» позволяет бизнесменам не тратить свое время на визиты в банковский офис и максимально оптимизировать взаимодействие с финансовой организацией.

    «В Промсвязьбанке хорошо реализована процедура выдачи ключей электронной цифровой подписи: их активацией занимаются выездные менеджеры, и клиенту не нужно приезжать в офис», — отметил генеральный директор агентства Алексей Скобелев.

    В банке отметили, что в рамках своей бизнес-стратегии они стараются сделать процедуру открытия счета для предпринимателя «такой же простой, как покупка в интернет-магазине».

    «Промсвязьбанк» вошел в топ-5 самых удобных банков для бизнесменов

    «Наши совместные проекты с центрами госуслуг и постоянное развитие дистанционных каналов обслуживания позволяют максимально оперативно обслуживать бизнес и экономить время предпринимателей», — подчеркнул руководитель отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом «Промсвязьбанка» Иннокентий Воловик.

    Отметим, в российской финансовой системе «Промсвязьбанк» входит в топ-10 по размерам активов в России и занимает 16-е место по размеру прибыли.

    Автор: Валентин Меликов
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