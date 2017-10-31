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США потратили более 20 миллионов долларов на вещание в России
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    США потратили более 20 миллионов долларов на вещание в России

    13:02  31 Октября 2017  /обновлено: 13:02  31 Октября 2017
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    США потратили более 20 миллионов долларов на вещание в России

    Москва, 31 октября. Комиссия по публичной дипломатии при Госдепартаменте США представила ежегодный финансовый отчет о деятельности американского совета по вопросам вещания.

    Как следует из документа, работа «Радио Свобода», «Голоса Америки» и телеканала «Настоящее время» в России за прошедший год стоила Госдепу почти 22 миллиона долларов, сообщает Life.

    Отметим, что эта сумма эквивалента 40% от всех трат совета по вопросам вещания в Евразии. При этом в программу русскоязычного вещания служб совета входит не только Россия. Например, киевское бюро «Радио Свобода», кроме украинского и крымско-татарского языков, вещает еще и на русском языке. Кроме того, только на русском ведет вещание проект грузинского бюро «Радио Свобода» — «Эхо Кавказа». Таким образом, на российское вещание в реальности выделяется заметно большая сумма, чем указана в отчете совета по вопросам вещания.

    Напомним, в августе конгрессмены США призвали увеличить финансирование совета по вопросам вещания на 81,6 миллиона долларов на 2018 год.

    Автор: Федор Веснин
    #госдеп #вещание #русские каналы
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