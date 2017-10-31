Гонконг станет столицей «Гей-Олимпиады» в 2022 году

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Гонконг, 31 октября. В понедельник организационный комитет крупнейшего спортивного мероприятия для ЛГБТ заявили, что столицей проведения Гей-игр, или «Гей-Олимпиады» 2022 года станет Гонконг. В этом году мероприятия Гей-Олимпиады впервые в истории пройдут в одном из городов Азии.

В соревновании за право стать столицей одиннадцатой «Гей-Олимпиады» 2022 года Гонконг обошел вошедшие в список финалистов мексиканскую Гвадалахару и столицу Соединенных Штатов. Абсолютное большинство городов, которые подали заявки на проведение Гей-игр, располагаются на территории США, где в 1982 году в Сан-Франциско и началась история этого рода соревнований.

Как отмечает «Инфореактор», Гонконг, чтобы получить право на проведение «Гей-Олимпиады», привлек значительную местную поддержку — более 120 представителей государственных, деловых, политических, спортивных и культурных организаций выступили за право города проводить Гей-игры в 2022 года.

«Гей-Олимпиада» проводится раз в четыре года. В 2018 году Гей-игры будут проходить в Париже. В Европе существуют также отдельные ЛГБТ-соревнования, которые носят название Евроигры.