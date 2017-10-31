ФСБ задержала жителя Курганской области за призывы через соцсети вступить в ИГ

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Курган, 31 октября. Житель Курганской области предстанет перед судом по обвинению за размещение в социальной сети «ВКонтакте» видео и материалов, призывающих к вступлению в экстремистскую группировку «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом во вторник сообщили в управлении ФСБ России по региону.

В отношении 24-летнего сторонника исламских течений возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», сообщает агентство «URA.RU».

Напомним, в середине октября ФСБ раскрыла ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) в Крыму.

1 Организация запрещена на территории РФ.