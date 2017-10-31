Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

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Россия через несколько лет может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом, если в российскую энергетику не придут новые значительные инвестиции, заявил глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. В свое время он был инициатором реорганизации энергетического комплекса, позже эта реформа была подвергнута серьезной критике. По мнению известного экономиста Михаила Хазина, заявление Чубайса в очередной раз говорит о его профнепригодности как менеджера.

Чубайс дал большое интервью «Российской газете», в котором в частности сказал, что российскую энергетику могут ждать серьезные кризисы. По мнению Чубайса, необходимо вводить новые мощности, которые потребуют значительных финансовых вливаний. При этом глава «Роснано» считает, что сейчас у России все в порядке, нет никакого кризиса, а, напротив — есть запас мощностей, что, по его мнению, является одним из следствий реформы энергетики.

«Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается», — отметил Чубайс, добавив, что сроки возможных кризисных явлений в российской энергетике называют разные, но все они находятся в промежутке между 2021 и 2025 годами.

«А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх», — предупредил Чубайс.

Не является ли предупреждение Анатолия Чубайса о возможном кризисе в российской энергетике его признанием в собственной профнепригодности, ведь нынешний глава «Роснано» был лично причастен к ее к реорганизации? Этот вопрос Федеральное агентство новостей задало известному экономисту, аналитику и политологу Михаилу Хазину. Хазин ответил утвердительно.

«Является, конечно. Профнепригодность Чубайса как менеджера известна всем, кто с ним работал, за исключением его группы поддержки, которая об этом, безусловно, тоже знает, только вслух не говорит», — отметил Михаил Хазин.

По словам экономиста, Чубайс лично причастен к тому, что российская энергетика находится не в лучшей форме.

«Что касается энергетики, то та коррупционная система, которая создана, — она вообще инвестициям не благоприятствует. Когда Чубайс говорил, что будут инвестиции, — он врал, и уже тогда всем было понятно, что он врал. Он врал в том, что будут падать тарифы, он врал и в других вопросах. Думаю, в конце концов все вернется к тому, что инвестиции будут государственные или полугосударственные. Соответственно, и тарифы будут утверждаться государством. То есть, иными словами, история покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу», — подчеркнул Михаил Хазин.

Напомним, Анатолий Чубайс в течение десяти лет — с апреля 1998 по июль 2008 года — возглавлял РАО «ЕЭС России». Начиная с 2000 года, о Чубайсе заговорили как об инициаторе и одном из авторов концепции реструктуризации РАО ЕЭС. Реструктуризация по-чубайсовски предусматривала вывод из структуры холдинга электростанций, ЛЭП, организаций по продаже электроэнергии с последующей продажей частным инвесторам большей части их акций. Чубайс заявлял, что это единственная возможность получить средства на модернизацию российских энергетических сетей.

Критики реформы обвиняли Чубайса в некомпетентности, самоуверенности и непрофессионализме, звучали обвинения и том, что он способствовал созданию коррупционных схем при определении тарифной политики.

После масштабной аварии на российских энергосетях в 2005 году Анатолий Чубайс привлекался в качестве свидетеля по возбужденному по этому факту уголовному делу.

Член совета директоров РАО ЕЭС Борис Федоров в 2000 году назвал Чубайса «самым плохим менеджером России».

1 июля 2008 года РАО ЕЭС было ликвидировано, единый энергетический комплекс был разделен на сеть компаний, занимающихся производством и сбытом электроэнергии, а также обслуживанием электросетей.

3 октября 2009 года комиссия Ростехнадзора, расследующая причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, назвала Анатолия Чубайса в числе руководителей российской энергетической отрасли, причастных «к созданию условий, способствующих возникновению аварии».