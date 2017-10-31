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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 150 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 150 боеприпасов

    12:39  31 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 150 боеприпасов

    Донецк, 31 октября. Украинская армия выпустила более 150 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

    По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, на Мариупольском направлении ВСУ выпустили 32 мины калибра 82 мм по селу Ленинское, на Донецком направлении украинская армия выпустила 24 артиллерийских снаряда калибра 122 мм, два танковых снаряда, 95 мин калибра 120 и 82 мм.

    В настоящее время уточняются данные о пострадавших и разрушениях.

    Напомним, ранее украинские военнослужащие свыше 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв населенные пункты ДНР.

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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