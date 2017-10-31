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Сирия сегодня: потери при освобождении Ракки, создание новой зоны деэскалации
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    Сирия сегодня: потери при освобождении Ракки, создание новой зоны деэскалации

    12:43  31 Октября 2017
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    Сирия сегодня: потери при освобождении Ракки, создание новой зоны деэскалации

    Сирия, 31 октября. Пентагон рассказал о потерях при освобождении Ракки. Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон рассказал о создании новой зоны деэскалации. Российские военные обеспечили доставку гуманитарной помощи от Организации Объединенных Наций (ООН) в Восточную Гуту. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Гуманитарная помощь

    Военные Российской Федерации обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в пригород Дамаска Восточная Гута, где была создана зона деэскалации.

    Отметим, что Восточная Гута не контролируется правительством Сирийской Арабской Республики (САР). В этом районе действуют режим прекращения огня. В Восточную Гуту стабильно доставляется гуманитарная помощь от Российской Федерации, официального Дамаска и ООН. Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон на территории САР ведут переговоры по доставке грузов, безопасность прохождения конвоев обеспечивает российская военная полиция.              

    Сирия сегодня: потери при освобождении Ракки, создание новой зоны деэскалации

    В этот раз в пригород на 53 грузовиках доставили 365 тонн продуктов питания и медикаментов для 40 тысяч мирных жителей в населенных пунктах Сакбу и Кафр-Батна.

    Боевые потери

    При освобождении Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) погиб один американский солдат и свыше 600 курдских бойцов. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время слушаний в Сенате.

    По его словам, такая статистика показывает, что Соединенные Штаты не ведут против «Исламского государства»1 активных наземных боевых операций в Сирии и Ираке. Наоборот, помогают местным силам вести военные действия.

    Сирия сегодня: потери при освобождении Ракки, создание новой зоны деэскалации

    На прошлой неделе «Демократические силы Сирии» (SDF) объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ1 при поддержке коалиции во главе с Соединенными Штатами. Операция по освобождению города началась в июне.

    Как ранее сообщала Газета.ru, госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, с кем Штаты борются в Сирии. Он отметил, что усилия международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами направлены на разгром ИГ.

    Новая зона деэскалации

    США работают над созданием дополнительных зон деэскалации в САР. Об этом заявил на слушаниях комитета Сената по международным делам Тиллерсон.

    «Мы успешно установили одну зону деэскалации на юго-западе Сирии вместе с Россией. Мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации», — сказал Тиллерсон.

    Кроме того, он отметил, что США достигли успеха в «вытеснении иранского присутствия» из Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
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