Спасатели МЧС РФ подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

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Лонгийр, 31 октября. Российским и норвежским спасателям удалось поднять на борт спасательного судна тело одного из погибших при крушении российского вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген.

«К 11.15 по московскому времени тело погибшего поднято на борт судна G. О. SARS», — рассказал руководитель оперативной группы МЧС РФ Евгений Саидов.

Ранее тело одного из членов экипажа было обнаружено на расстоянии около 130 метров от места, где находится затонувший при падении вертолет авиакомпании «Конверс Авиа».

Напомним, вертолет, на борту которого находились восемь человек, пропал в прошлый четверг. Некоторое время его не удавалось найти, однако в его обнаружило норвежское судно.

В настоящее время на месте крушения продолжаются спасательные работы, в которых участвуют автоматические подводные аппараты и подъемное спецоборудование.