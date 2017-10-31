Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне — Песков
Происшествия
Спасатели МЧС РФ подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели МЧС РФ подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

    12:27  31 Октября 2017
    92

    Спасатели МЧС РФ подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

    Лонгийр, 31 октября. Российским и норвежским спасателям удалось поднять на борт спасательного судна тело одного из погибших при крушении российского вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген. 

    «К 11.15 по московскому времени тело погибшего поднято на борт судна G. О. SARS», — рассказал руководитель оперативной группы МЧС РФ Евгений Саидов.

    Ранее тело одного из членов экипажа было обнаружено на расстоянии около 130 метров от места, где находится затонувший при падении вертолет авиакомпании «Конверс Авиа».

    Спасатели МЧС РФ подняли тело первого погибшего при крушении Ми-8 у Шпицбергена

    Напомним, вертолет, на борту которого находились восемь человек, пропал в прошлый четверг. Некоторое время его не удавалось найти, однако в его обнаружило норвежское судно.

    В настоящее время на месте крушения продолжаются спасательные работы, в которых участвуют автоматические подводные аппараты и подъемное спецоборудование.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        167
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        378
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1562
        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        183