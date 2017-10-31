Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне — Песков
Политика
Заявления Волкера по Донбассу противоречат «нормандскому формату» — Лавров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Заявления Волкера по Донбассу противоречат «нормандскому формату» — Лавров

    12:38  31 Октября 2017
    481

    Заявления Волкера по Донбассу противоречат «нормандскому формату» — Лавров

    Москва, 31 октября. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера противоречат усилиям, предпринимаемым на уровне лидеров стран «нормандской четверки» .

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит в Киев спецпосланника США по Украине Курта Волкера

    «Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко по выполнению всех обязательств», — сказал высокопоставленный российский дипломат. 

    Заявления Волкера по Донбассу противоречат «нормандскому формату» — Лавров

    Лавров подчеркнул, что «как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит» для реализации своих обещаний. Министр отметил, что это понимают в Европе. Он в очередной раз призвал к выполнению минских договоренностей. 

    «Работа эта ведется, и я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в «нормандском формате», не помешают подготовке этой «дорожной карты», — резюмировал глава дипведомства, его слова приводит РИА Новости.

    Напомним, что на Украина в 2014 году произошел государственный переворот, восточные регионы не признали новую власть легитимной. В апреле того же года Киев начал силовую операцию против республик ДНР и ЛНР. Урегулированием украинского кризиса занимаются на площадках Минска и на уровне лидеров стран «нормандской четверки»

    Автор: Ирина Селезнева
    #донбасс #украина #лавров #мид рф #волкер
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        174
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        379
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        1565
        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из-под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        184