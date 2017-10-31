Заявления Волкера по Донбассу противоречат «нормандскому формату» — Лавров

В Избранное

Москва, 31 октября. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера противоречат усилиям, предпринимаемым на уровне лидеров стран «нормандской четверки» .

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал визит в Киев спецпосланника США по Украине Курта Волкера

«Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко по выполнению всех обязательств», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Лавров подчеркнул, что «как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит» для реализации своих обещаний. Министр отметил, что это понимают в Европе. Он в очередной раз призвал к выполнению минских договоренностей.

«Работа эта ведется, и я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в «нормандском формате», не помешают подготовке этой «дорожной карты», — резюмировал глава дипведомства, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что на Украина в 2014 году произошел государственный переворот, восточные регионы не признали новую власть легитимной. В апреле того же года Киев начал силовую операцию против республик ДНР и ЛНР. Урегулированием украинского кризиса занимаются на площадках Минска и на уровне лидеров стран «нормандской четверки»