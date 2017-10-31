«Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады

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Киев, 31 октября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал лагерь митингующих у стен Рады «хламом» и счел недопустимым трату ресурсов на охрану их палаточного городка. В связи с этим он распорядился об отзыве силовиков с территории периметра лагеря демонстрантов.

«Тратить государственные ресурсы и охранять этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра», — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 31, 2017

При этом еще 23 октября глава МВД пообещал обеспечить безопасность на митинге у Рады, несмотря на его личное негативное отношение к происходящему. Напомним, одним из организаторов массовых протестов у стен Рады стал Михаил Саакашвили. Они начались 17 октября. Среди участников митинга – активисты его движения «Рух новых сил» сторонники «Батькивщины», «5.10». Кроме того, в протестах приняли участие и несколько депутатов от «Блока Петра Порошенко».

Собрались у стен украинского парламента и представители «Свободы», «Национального корпуса», а также запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор»1. Вблизи Рады участники митинга разбили палаточный городок. За безопасностью на его территории следили полицейские и бойцы Нацгвардии.

Среди требований, которые выдвигают демонстранты: отмена депутатской неприкосновенности, внесение поправок в избирательное законодательство Украины, создание антикоррупционного суда, а также утверждения закона об импичменте президента.

1 Организация запрещена на территории РФ.