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Украина
«Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады
Украина
«Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады
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    «Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады

    12:14  31 Октября 2017  /обновлено: 12:17  31 Октября 2017
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    «Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады

    Киев, 31 октября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал лагерь митингующих у стен Рады «хламом» и счел недопустимым трату ресурсов на охрану их палаточного городка. В связи с этим он распорядился об отзыве силовиков с территории периметра лагеря демонстрантов.

    «Тратить государственные ресурсы и охранять этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра»,  — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

    При этом еще 23 октября глава МВД пообещал обеспечить безопасность на митинге у Рады, несмотря на его личное негативное отношение к происходящему. Напомним, одним из организаторов массовых протестов  у стен Рады стал Михаил Саакашвили. Они начались 17 октября. Среди участников митинга – активисты его движения «Рух новых сил» сторонники «Батькивщины», «5.10». Кроме того, в протестах приняли участие и несколько депутатов от «Блока Петра Порошенко». 

    Собрались у стен украинского парламента и представители «Свободы», «Национального корпуса», а также запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор»1.  Вблизи Рады участники митинга разбили палаточный городок. За безопасностью на его территории следили полицейские и бойцы Нацгвардии.

    Среди требований, которые выдвигают демонстранты: отмена депутатской неприкосновенности, внесение поправок в избирательное законодательство Украины, создание антикоррупционного суда, а также утверждения закона об импичменте президента. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #аваков #рада #митинг #охрана #палатки
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