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Новости Сирии
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Общество
Баста не смог оспорить приговор за оскорбление Децла
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    Баста не смог оспорить приговор за оскорбление Децла

    12:24  31 Октября 2017  /обновлено: 12:24  31 Октября 2017
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    Баста не смог оспорить приговор за оскорбление Децла

    Ростов-на-Дону, 31 октября. Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, о взыскании с него 350 тысяч рублей за оскорбление в соцсети другого рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

    «Суд постановил решение Октябрьского суда Ростова-на-Дону оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС решение судьи.

    Отметим, ни Баста, ни Децл в суд не пришли. Представитель Толмацкого заявил, что согласен с вынесенным решением, добавив, что, если оскорбления со стороны Басты продолжатся, Децл снова обратится в суд.

    Напомним, в августе суд Ростова обязал Басту выплатить Децлу 350 тысяч рублей компенсации за оскорбления в соцсетях. При этом Децл подал в суд четыре иска на общую сумму в 4 миллиона рублей.

    Автор: Федор Веснин
    #децл #баста #конфликт
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