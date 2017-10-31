Баста не смог оспорить приговор за оскорбление Децла

В Избранное

Ростов-на-Дону, 31 октября. Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу рэп-исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, о взыскании с него 350 тысяч рублей за оскорбление в соцсети другого рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

«Суд постановил решение Октябрьского суда Ростова-на-Дону оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС решение судьи.

Отметим, ни Баста, ни Децл в суд не пришли. Представитель Толмацкого заявил, что согласен с вынесенным решением, добавив, что, если оскорбления со стороны Басты продолжатся, Децл снова обратится в суд.

Напомним, в августе суд Ростова обязал Басту выплатить Децлу 350 тысяч рублей компенсации за оскорбления в соцсетях. При этом Децл подал в суд четыре иска на общую сумму в 4 миллиона рублей.