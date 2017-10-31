Полиция задержала гражданина Сирии, готовившего теракт в Германии

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Берлин, 31 октября. Сотрудники немецкой полиции задержали в городе Шверин 19-летнего гражданина Сирии по подозрению в подготовке террористического акта. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

«Обвиняемый Ямен А. находится под серьезным подозрением в подготовке теракта с исламистским мотивом с использованием взрывчатого вещества на территории Германии», — следует из заявления прокуратуры.

#BREAKING Syrian suspected of planning terrorist attack detained in Germany pic.twitter.com/G5SGp5abZY — dpa international (@dpa_intl) October 31, 2017

Сообщается, что в рамках расследования проводятся обыски по месту жительства, а также у других вероятных подозреваемых.

В ведомстве уточнили, что для осуществления теракта Ямен А. покупал различные химикаты и детали для взрывчатки.

В настоящее время не уточняется, состоял ли задержанный в какой-то экстремистской организации.