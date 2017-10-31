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Полиция задержала гражданина Сирии, готовившего теракт в Германии
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    Полиция задержала гражданина Сирии, готовившего теракт в Германии

    12:12  31 Октября 2017
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    Полиция задержала гражданина Сирии, готовившего теракт в Германии

    Берлин, 31 октября. Сотрудники немецкой полиции задержали в городе Шверин 19-летнего гражданина Сирии по подозрению в подготовке террористического акта. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

    «Обвиняемый Ямен А. находится под серьезным подозрением в подготовке теракта с исламистским мотивом с использованием взрывчатого вещества на территории Германии», — следует из заявления прокуратуры.

    Сообщается, что в рамках расследования проводятся обыски по месту жительства, а также у других вероятных подозреваемых.

    В ведомстве уточнили, что для осуществления теракта Ямен А. покупал различные химикаты и детали для взрывчатки. 

    В настоящее время не уточняется, состоял ли задержанный в какой-то экстремистской организации. 

    Автор: Дана Балан
    #теракт #германия #полиция
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